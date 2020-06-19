Tottenham - Manchester United: 1-1
İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden Manchester United, Tottenham Hotspur'a konuk oldu. Müsabaka 1-1 sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye Premier Lig'e verilen 100 günlük aranın ardından yapılan maçta Tottenham, Manchester United'ı konuk etti.
Londra ekibi Tottenham, 27. dakikada Steven Bergwijn'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Manchester United da Bruno Fernandes'in 81. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve maç bu skorla sona erdi: 1-1
Bu sonucun ardından Manchester United ligdeki puanını 46'ya, Tottenham ise 42'ye yükseltti.
İLK 11'LER
Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Dier, Davies, Winks, Sissoko, Lamela, Bergwijn, Son, Harry Kane
Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka, Shaw, McTominay, Fred, James, Bruno Fernandes, Martial, Rashford
Tottenham Hotspur, Stadyumda Hazırlık Maçı Yaptı