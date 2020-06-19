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19.06.2020 - 21:34 | | AA

Tottenham - Manchester United: 1-1

İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden Manchester United, Tottenham Hotspur'a konuk oldu. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Tottenham - Manchester United: 1-1
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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye Premier Lig'e verilen 100 günlük aranın ardından yapılan maçta Tottenham, Manchester United'ı konuk etti. 

Londra ekibi Tottenham, 27. dakikada Steven Bergwijn'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 

Manchester United da Bruno Fernandes'in 81. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve maç bu skorla sona erdi: 1-1 

Bu sonucun ardından Manchester United ligdeki puanını 46'ya, Tottenham ise 42'ye yükseltti.

İLK 11'LER

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Dier, Davies, Winks, Sissoko, Lamela, Bergwijn, Son, Harry Kane

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka, Shaw, McTominay, Fred, James, Bruno Fernandes, Martial, Rashford

Tottenham - Manchester United: 1-1

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