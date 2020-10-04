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04.10.2020 - 23:29 | | AA

Tottenham, Manchester United'Ä± 6-1 maÄŸlup etti!

Jose Mourinho'nun takÄ±mÄ± Tottenham, Premier Lig'de deplasmanda Manchester United'Ä± 6-1 maÄŸlup etti.Â

Tottenham, Manchester United'Ä± 6-1 maÄŸlup etti!
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Ä°ngiltere Premier Lig'in 4. haftasÄ±nda Jose Mourinho'nun takÄ±mÄ± Tottenham, deplasmanda Manchester United'Ä± 6-1 maÄŸlup etti.Â 

Old Trafford StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Manchester United, 2. dakikada Bruno Fernandes'in penaltÄ±sÄ±yla perdeyi aÃ§arken, Tottenham bu gole 4. dakikada Tanguy Ndombele ile cevap verdi.Â 

Golden sonra baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±ran Tottenham, 7. dakikada Heung-Min Son'Ä±n golÃ¼yle 2-1 Ã¶ne geÃ§ti.Â 

Manchester United, 28. dakikada Anthony Martial'in kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmesiyle 10 kiÅŸi kalÄ±rken, konuk ekip 30. dakikada Harry Kane ve 37. dakikada Heung-Min Son'Ä±n golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 4-1 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

Ä°kinci yarÄ±da da oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ bÄ±rakmayan Tottenham, 51. dakikada Serge Aurier ve 79. dakikada penaltÄ±dan Harry Kane ile 2 gol daha buldu ve karÅŸÄ±laÅŸmadan 6-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Tottenham puanÄ±nÄ± 7'ye yÃ¼kseltirken, Mourinho'nun eski takÄ±mÄ± Manchester United 3 puanda kaldÄ±.

Tottenham, Manchester UnitedÄ± 6-1 maÄŸlup etti

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