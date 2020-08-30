Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti
30.08.2020 - 14:22 | | AA

Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, savunma oyuncusu Matt Doherty'yi kadrosuna kattı.

Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti
ABONE OL

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2010 yılından bu yana Wolverhampton'ın kadrosunda yer alan İrlandalı oyuncu, takımıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısını göstermişti.

Wolverhampton'ın yeniden Premier Lig'e çıktığı 2018-19 sezonundan bu yana ligde 74 maçta forma şansı bulan Doherty, 8 kez fileleri havalandırdı.

Tottenham, Matt Dohertyyi transfer etti

Scott Piri: “Burası benim ikinci evim gibi...”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fernandao, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
    Fernandao, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
  2. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  3. Denizlispor, Pantilimon ile el sıkıştı
    Denizlispor, Pantilimon ile el sıkıştı 
  4. Gaziantep FK'de sportif direktör Fatih İbradı istifa etti
    Gaziantep FK'de sportif direktör Fatih İbradı istifa etti
  5. Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti
    Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlhan Palut: Genç oyuncuları Türk futboluna hediye etmek istiyoruz

İlhan Palut: Genç oyuncuları Türk futboluna hediye etmek istiyoruz

Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Rodrigues'in yeni adresi...

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Rodrigues'in yeni adresi...

Arsenal’de Elneny fırtınası

Arsenal’de Elneny fırtınası

Sıradaki Haber