Tottenham RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve kadrolar

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin iki maçından biri olan Tottenham RB Leipzig maçı için heyecan dorukta. Devler liginde geçtiğimiz sezon final oynama başarısı gösteren Tottenham, Avrupa'da sezonun en flaş ekiplerinden biri olan Tottenham RB Leipzigi'i sahasında konuk ediyor. Peki merakla beklenen Tottenham RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İ



TOTTENHAM RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Tottenham RB Leipzig maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Tottenham : Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Ndombele, Lo Celso, Lucas, Alli, Bergwijn.



RB Leipzig : Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstermberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angeliño; Werner, Olmo, Schick.



İKİ TAKIMDA SON DURUM



Tottenham'da Kane ve Sissoko sakat. PSV'den devre arasında kadroya katılan Steven Bergwijn, kanatta, Lucas Moura ise Dele Alli'nin önünde hücumun en ilerisinde yer alacak.



Heung-min Son'un Villa Park'ta Aston Villa'ya 93:34'te attığı gol, 126 ay önce Aaron Lennon'ın Birmingham'a 94:24'te attığı golü hatırlattı. Güney Koreli yıldız, Lennon'dan sonra Tottenham formasıyla "en geç galibiyet golü" atan isim olmuştu. Sağ kolundan ameliyat olacak yıldız isim bir süre takımından ayrı kalacak.



RB Leipzig'te ise stoper krizi yaşanıyor! Upamecano cezalı, Orban ve Konate sakat. Savunmanın ortasında sağ bek Klostermann ile sol bek Halstenberg'in oynaması bekleniyor. 2001 doğumlu Jäkel ve Talabidi'nin kadroya eklenmesi şaşırtıcı olmaz.



Bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 35 gole katkı (25 gol - 10 asist) yapan Timo Werner; "Tottenham bizi doğru dürüst tanımıyor. Umuyorum bu eleme turu sonrası kendimizi onlara tanıtacağız..." dedi.