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18.02.2020 - 14:41 | | AA

Tottenham’da Son şoku! Ameliyat olacak...

Tottenham’a Şampiyonlar Ligi öncesi kötü haber geldi. Jose Mourinho’nun en önemli yıldızlarından Son Heung-min’in ameliyat olacağı belirtildi.

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler 

İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham’da büyük bir şok yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden Londra ekibinde sakatlık krizi öne çıktı. Tottenham’ın en önemli yıldızlarından biri olan Son Heung-min’in sakatlandığı resmen açıklandı.

Güney Koreli oyuncunun sağ kolunda cerrahi operasyon geçireceği ve haftalarca sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Jose Mourinho’nun kadrodaki en iyi isimlerinden olan Son’un uzun bir süre sahalardan uzak kalmasının sıkıntı yarattığı ifade edildi.

Kulüp tarafından resmen doğrulandı.

Tottenham’da Son şoku Ameliyat olacak...

Tottenham’da Son şoku Ameliyat olacak...

 

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