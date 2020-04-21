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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Tottenhamlı futbolcular sosyal mesafe kuralını yine ihlal etti
21.04.2020 - 21:46 | | AA

Tottenhamlı futbolcular sosyal mesafe kuralını yine ihlal etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Serge Aurier ve Moussa Sissoko, ülkede getirilen tedbirlere aykırı şekilde antrenman yaptı.

Tottenhamlı futbolcular sosyal mesafe kuralını yine ihlal etti

Aurier'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, iki futbolcunun sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana çalıştığı görüldü.

Fildişi Sahilli oyuncu, videoyu daha sonra hesabından kaldırdı.

Tottenham'da daha önce de teknik direktör Jose Mourinho ile 3 futbolcu, Londra'daki bir parkta izolasyon kurallarına uymadan antrenman yaparken görüntülenmişti.

Tottenhamlı futbolcular sosyal mesafe kuralını yine ihlal etti

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