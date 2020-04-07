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07.04.2020 - 00:31 | | AA

TottenhamlÄ± Son, Premier Lig'e verilen arada askerliÄŸini yapacak

Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik gÃ¶revini yerine getirecek.Â

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik gÃ¶revini yerine getirecek.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Son, geÃ§en hafta Ã¼lkesi GÃ¼ney Kore'ye giderek karantinaya girdi.Â 

Son'un karantina sÃ¼resi bitince, 4 haftalÄ±k zorunlu askerlik gÃ¶revini yapacaÄŸÄ± ve mayÄ±s ayÄ±nda Ä°ngiltere'ye dÃ¶neceÄŸi belirtildi.Â 

Ä°ngiltere'de koronavirÃ¼s nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan liglerin mayÄ±s ayÄ±nda da baÅŸlamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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