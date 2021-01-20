Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzon’da buruk sevinç
20.01.2021 - 11:33 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-

Trabzon’da buruk sevinç

Trabzonspor’un Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından yerel gazeteler, ‘Bir düğün, bir hüzün” başlıklarına yer vererek, alınan galibiyetin sevincini, karşılaşmada Abdülkadir Ömür’ün ciddi sakatlık yaşaması nedeniyle de yaşanan üzüntüyü manşetlerine taşıdı.

Trabzon’da buruk sevinç
ABONE OL

Trabzonspor’un 3-1 kazandığı İttifak Holding karşılaşmasının 27’nci dakikasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen ve aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluştuğu belirtilen Abdülkadir Ömür’ün sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle bordo-mavililer alınan galibiyete sevinemedi. Tedavisine başlanacak genç oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle yerel gazeteler de maça yönelik manşetlerinde düğün ve hüzün başlıklarına yer verdi.

Karadeniz gazetesi, “Bir düğün, bir hüzün”, “Konyaspor’u 3-1 yenen Fırtına, galibiyetle moral buldu ama genç yıldızı Abdülkadir Ömür’ün ayağının kırılmasıyla büyük bir şok yaşadı”, Kuzey Ekspres, “Ömür yiyen galibiyet”, “Trabzonspor, Konyaspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı ama Abdülkadir Ömür’ü kaybetti”, Sonnokta gazetesi, “Böyle mutluluk olmuyor”, “Trabzonspor, Konyaspor’u 3-1 mağlup ederken, yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün sakatlanması tüm sevinci üzüntüye çevirdi, Taka gazetesi, “Her yerde kar, Akyazı’da Fırtına!”, “Antalya maçında kaçan gollerin acısını Konya’dan çıkaran Trabzonspor, Nwakaeme, Flavio ve Djaniny’in golleriyle 3 puana uzandı”, Günebakış gazetesi, “Trabzon böyle güzel”, “Bordo-mavililer, Konya’yı farklı geçti, kendine geldi” başlıklarına yer verdi.

Trabzon’da buruk sevinç

Berat Özdemir, Trabzonspor'da

Bir göz atalım | Hakimi'nin Roma'ya attığı mükemmel gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
    Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
  2. Yeni teknik direktör resmen açıklandı!
    Yeni teknik direktör resmen açıklandı!
  3. Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
    Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
  4. Recep Aydın ile yollar ayrıldı
    Recep Aydın ile yollar ayrıldı
  5. Abdülkadir tedavi için İstanbul’da
    Abdülkadir tedavi için İstanbul’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Şenol Güneş...

Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Şenol Güneş...

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi Arka Gdynia

Anadolu Efes yarın Rusya ekibi Zenit'e konuk olacak

Anadolu Efes yarın Rusya ekibi Zenit'e konuk olacak

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet