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18.01.2021 - 07:00 |

Trabzon’da durmak yok!

Antalyaspor beraberliğini unutan bordo-mavililer, İttifak Holding Konya maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcuların antrenmandaki istekli görüntüsü Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı sevindirdi

Trabzon’da durmak yok!
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Süper Lig’de geçen haftayı bay geçen, daha sonra da Türkiye Kupası’na veda ettiği için hafta içinde maça çıkmayan Trabzonspor, Antalyaspor karşılaşmasıyla diğer takımlar gibi yoğun temponun startını verdi.
Ligde yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer zorlu mücadelenin ilk idmanını dün yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan idmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Antalyaspor maçında oynayanlar rejenerasyon idmanı yaparken, diğer isimler dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Abdullah Avcı’yı özellikle idmanın son bölümünde oyuncuların hırslı görüntüsü sevindirdi. Karadeniz temsilcisi bugün yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzon’da durmak yok

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