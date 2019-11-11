Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzon'da futbola övgü, hakeme tepki!
11.11.2019 - 11:27 | | TRABZON (AA)

Trabzon'da futbola övgü, hakeme tepki!

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen 1-0 yenen Trabzonspor için yerel gazetelerde övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Trabzon'da futbola övgü, hakeme tepki!
ABONE OL

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında, bordo-mavililerin gol sevinci yaşadığı fotoğrafı ile "Trabzonspor Hakeme Rağmen 1-0" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Siz Topunuz Gelin. Bu Ruh, Bu Yürek Hepinize Yeter" başlığıyla verdiği haberde, "Trabzonspor, hakem Abdülkadir Bitigen'in ilk yarıda skandal düdükler çaldığı mücadelede, Alanyaspor'u 1-0 yenerken maçın kahramanı 90 dakika büyük destek veren taraftar oldu." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Hakemi de Alanya'yı da yendik" ve arka sayfasında "Zirvenin Uşakları 1-0" başlıkları ile galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "İlaç Gibi Üç Puan", son sayfasında "Hayata Dönüş" başlıklarıyla yer verdiği galibiyet haberinde, "Trabzonspor, 10 kişi mücadele ettiği maçta Alanya'yı dize getirdi." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

 Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Fırtına Söktü Aldı", arka sayfasında "Yok Böyle Fırtına" başlıklarıyla manşetlerine taşıdığı haberde, "Trabzonspor, kazandığı ilk penaltıyı Majid Hosseini ile gole çevirerek 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 83. dakikada kullandığı penaltıda Hosseini bu kez kaleciye teslim. 27. dakikada Abdulkadir Parmak kırmızı kart gördü ve Fırtına uzun süre sahada 10 kişi mücadele etti." değerlendirmelerine yer verdi.

Taka gazetesi de ilk sayfasında "İşte O Ruh" başlığını kullandığı galibiyete ilişkin haberini, arka sayfasında "Alayına İsyan" başlığı ve "25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın atılmasına adeta isyan eden bordo-mavililer, ikinci yarıda ruhlarını ortaya koydu, hem hakemi hem de Alanya'yı yendi." ifadeleriyle okuyucularına sundu.

 

Hamza Hamzaoğlu: "Bugünkü maç bizim takımımıza yakışmadı"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!
    Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!
  2. Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!
    Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!
  3. Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık
    Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık
  4. Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!
    Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!
  5. Nihat Özdemir: ‘Hangimiz hatasızız’
    Nihat Özdemir: ‘Hangimiz hatasızız’



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki Fenerbahçeli Galatasaray’ı durdurdu

İki Fenerbahçeli Galatasaray’ı durdurdu

Galatasaray'da Lemina ve Linnes Trabzonspor’a yetişmiyorlar

Galatasaray'da Lemina ve Linnes Trabzonspor’a yetişmiyorlar

Beşiktaş’a TFF’den ret

Beşiktaş’a TFF’den ret

Fuat Çapa: "Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk"

Fuat Çapa: "Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk"

Sıradaki Haber