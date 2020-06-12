Trabzon’da Sosa soru işareti

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig’de liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor bugün Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak ve yeniden start alacak.

Şampiyonluk yolunda İzmir deplasmanında 3 puan arayacak bordo-mavili takım, salı günü de Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek. Yoğun antrenman programından sonra zorlu bir fikstüre girecek Trabzonspor özellikle ligde oynayacağı Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında puan kaybı istemiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarı final ilk maçında Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup eden Karadeniz ekibi, tur için gerekli skoru alarak finale çıkmayı arzuluyor.

Trabzonspor’un kalan süreç içerisinde en güvendiği isim ise kaptan Jose Sosa. Arjantinli futbolcunun tecrübesinden yararlanmak isteyen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, tam iyileşememesi durumunda gelecek maçları da düşünerek oyuncuya bugün forma vermeyecek. Sosa’nın ise teknik ekibe, “Göztepe maçında mutlaka oynamak istiyorum” dediği öğrenildi. Çimşir oynayıp oynayamayacağına bugün karar verecek.

Koronavirüs nedeniyle verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye’nin takımla birlikte çalışması da orta sahadaki alternatifli kadro için yüzleri güldürdü. Trabzonspor’un orta sahada diğer önemli alternatifi ise Guilherme...

Ligin en fazla gol atan takımı olan Trabzonspor’da en büyük koz ise kralı Alexander Sörloth. Golcü oyuncunun, hafif sakatlığı bulunmasına rağmen sahaya çıkması bekleniyor. Bu sezon Norveçli oyuncu bordo-mavili formayla 26 maça çıkarken 19 gol attı, 6 golün de asistini yaptı.