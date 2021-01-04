Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı
04.01.2021 - 11:28 | | TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ -

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı

Süper Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 8 haftalık dönemde önceki dönemini yaklaşık 3'e katladı.

ABONE OL

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan elde etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı döneminde, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-1, Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yendikten sonra Galatasaray'a sahasında 2-0 yenildi, son olarak da Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla döndü.

Puan ortalaması çok farklı

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 8 maçta topladığı 17 puanla maç başına 2,12 ortalaması ile maçlarını oynadı.

Kalesinde 5 gol gördü

Ligin ilk 8 haftasında 15 golle en fazla gol yiyen iki takımdan biri olan Trabzonspor, son 8 haftada kalesinde 5 gol gördü.

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maçlarında kalesini kaparken, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük maçlarında birer gol, Galatasaray maçında 2 gol yedi.

İlk 8 haftada maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise kalesinde maç başına 0,62 gol ortalamasıyla oynadı.

10 sıra yükseldi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sıralamadaki yükselişiyle de dikkati çekti.

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 16. haftası sonunda puan cetvelinde 10 sıra tırmanışa geçerek 23 puanla yedinciliğe yükseldi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3e katladı

?rel=0
Aksal Yavuz'dan çarpıcı yorum! "Ekuban ile Nwakaeme olmasaydı..."
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İrfan Buz sürprizi! Geri dönüyor...
    İrfan Buz sürprizi! Geri dönüyor...
  2. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  3. Malatyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak
    Malatyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak
  4. Merih Demiral bombası! 50 milyon euro...
    Merih Demiral bombası! 50 milyon euro...
  5. Bursaspor’da Mustafa Er dopingi
    Bursaspor’da Mustafa Er dopingi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep FK, yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor

Gaziantep FK, yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor

Gaziantep FK'nin nöbetçi golcüsü: Kenan Özer

Gaziantep FK'nin nöbetçi golcüsü: Kenan Özer

Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret

Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet