Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde
25.11.2020 - 12:03 |

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek 57 günlük galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, bu kez Ankaragücü karşısında deplasmandaki hasrete son vermeye çalışacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde
ABONE OL

Ligin 3. haftasında iç sahada Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından 3 puana hasret kalan Karadeniz ekibi, 5 maçlık galibiyet hasretini Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sonlandırdı.

Dış sahada 124 gündür kazanamayan Trabzonspor, şimde de deplasmandaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. En son dış sahada geçen sezon 25 Temmuz'da oynanan ligin son haftası maçında Kayserispor karşısında 2-1 galip gelen Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada hiç kazanamadı.

Bu sezonki deplasman maçları

Trabzonspor, ligin ikinci haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanında 0-0, ligin 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-1 berabere kalırken ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, ligin 8. haftasında da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Trabzonspor, bu sezon 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan toplayabildi.

Art arda 2 galibiyet peşinde

Trabzonspor, Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez deplasmandan galibiyetle dönmenin yanı sıra ilk kez de art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Geçen sezon 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Karadeniz ekibi, bu sezon 9 haftalık bölümde sadece 2 galibiyet alırken hiç üst üste 2 maç kazanamadı.

3 çalıştırıcı görev yaptı

Trabzonspor, İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ve Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde deplasmanda galip gelememişti.

Bordo-mavililer, Newton yönetiminde Yukatel Denizlispor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalmış, Fenerbahçe'ye mağlup olmuş, Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde de Aytemiz Alanyaspor maçından beraberlikle ayrılmıştı.

Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iç saha galibiyet hasretinin giderilmesinin ardından 27 Kasım Cuma günü Ankaragücü karşısında dış sahada da galibiyet hasretine son vermenin mücadelesini verecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Alexander Sörloth'a bir darbe daha! Haaland...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer bombasını patlattılar! Maç sonu Fenerbahçe'de hareketli saatler...

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde

 

Lampard'tan Giroud yorumu...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde
    Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde
  2. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi
    İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi
  3. Buse Naz'dan madalya sözü...
    Buse Naz'dan madalya sözü...
  4. Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında
    Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında
  5. Oğuzhan tesislere geldi
    Oğuzhan tesislere geldi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Futbolculara ceza...

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Futbolculara ceza...

Sergen Yalçın'dan 2005 motivasyonu; "15 yıl önceyi hatırlayın"

Sergen Yalçın'dan 2005 motivasyonu; "15 yıl önceyi hatırlayın"

Son dakika | Bogdan Bogdanovic'in yeni takımı belli oldu

Son dakika | Bogdan Bogdanovic'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Fatih Öztürk ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da Fatih Öztürk ile yollar ayrılıyor!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet