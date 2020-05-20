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20.05.2020 - 20:58 |

Trabzonspor açıkladı: 4. testlerin sonucu da negatif

Trabzonspor yaptığı açıklamayla dördüncü COVID-19 testlerinin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını duyurdu.

Trabzonspor açıkladı: 4. testlerin sonucu da negatif
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Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Trabzonspor açıkladı: 4. testlerin sonucu da negatif

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