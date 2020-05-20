Trabzonspor açıkladı: 4. testlerin sonucu da negatif

Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.