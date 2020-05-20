20.05.2020 - 20:58 |
Trabzonspor açıkladı: 4. testlerin sonucu da negatif
Trabzonspor yaptığı açıklamayla dördüncü COVID-19 testlerinin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını duyurdu.
Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.