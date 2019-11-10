Trabzonspor - Alanyaspor: 1-0

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Bol kırmızılı maçı Trabzonspor 1-0 kazandı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede tek golü 67. dakikada Hosseini penaltıdan kaydetti. Hosseini 84. dakikada kullandığı penaltıda Alanyaspor kalecisi Marafona'ya takıldı.

Hakem Abdülkadir Bitigen 25. dakikada Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak'a 81. dakikada ise Alanyaspor'dan Fernandes'e kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

VAR'la penaltı

79. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından Hüseyin Türkmen yerde kaldı ve sakatlık geçirdi. Hakem pozisyonun ardından VAR incelemesi başlattı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

19. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Cisse'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Trabzonspor ve Alanyaspor 19 puanla 3. sırayı paylaştı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 78 Ahmet Canbaz), Nwakaeme, Sörloth (Dk. 90 2 Serkan Asan)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut (Dk. 77 Bammou), Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 58 Djalma Campos), Siopis (Dk. 89 Salih Uçan), Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes, Cisse

Gol: Dk. 67 Hosseini (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 25 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 81 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Pereira, Dk. 82 Uğurcan Çakır, Dk. 90 3 Nwakaeme, Dk. 90 7 Hosseini (Trabzonspor), Dk. 50 N'Sakala, Dk. 82 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Maçtan Dakikalar

25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın Siopis'e yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen kırmızı kart olarak değerlendirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı.

36. dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Siopis'in kafayla arka direğe doğru aşırdığı topu müsait pozisyondaki Cisse auta gönderdi.

42. dakikada Fernandes'in pasından topu önüne alan Bakasetas ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır, yerinde müdahale yaparak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

62. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, Cisse'nin indirdiği topa ceza alanı içinde Fernandes'in röveşatasında top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Campi ile hava topu mücadelesine giren Campos, meşin yuvarlağa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Hosseini'nin kullandığı penaltı atışında, top kaleci Marafona'nın solundan filelerle buluştu: 1-0

69. dakikada Fernandes'in soldan ortasında, Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top Cisse'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, Novak kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı ve golü önledi.

80. dakikada Trabzonspor'da Fernandes'in müdahalesiyle Hüseyin Türkmen'in, yerde kaldığı pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen, Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

81. dakikada Fernandes, art arda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82. dakikada Hosseini'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona yatarak yerden gelen topa sahip oldu.

90+2. dakikada sakatlanan Sörloth'un yerine Serkan Asan, oyuna dahil edildi. Başına darbe alan oyuncu ambulansla hastaneye götürüldü.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan önemli notlar

KARAMAN'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Krasnodar ile oynanan maçın ilk 11'inden farklı olarak Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 değişikliğe gitti. Krasnodar mücadelesine rotasyonlu kadro ile çıkan Karaman, Alanyaspor karşısında ideale yakın bir 11 sahaya sürerek Erce, Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Ahmet, Avdijaj ve Muhammet'in yerine Uğurcan, Pereira, Novak, Hüseyin, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme ve Sörloth'a görev verdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel, Sturridge, Sosa ve Onazi kadroda yer almadı.

HOSSEİNİ YİNE ORTA SAHADA

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında Krasnodar ile oynanan karşılaşmada orta sahada görev verdiği stoper Majid Hosseini, Aytemiz Alanyaspor karşısında da yine orta alanda maça başladı.

ABDULKADİR PARMAK 17 GÜN SONRA

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir, Gaziantep FK ve Krasnodar ile Perşembe günü oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Abdulkadir Parmak, Aytemiz Alanyaspor müsabakasıyla takıma geri döndü. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ilk 11'de görev verdiği Abdulkadir, 17 günlük aranın ardından formasına kavuştu.

KARAMAN '61' DEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte bordo-mavili takımın başında 'plaka' dedi. Trabzonspor'da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan ve 2018-19 sezonunda teknik direktör olarak göreve geldiği bordo-Trabzonspor'da geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maça çıkan, söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte takımın başında Trabzon'un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61'inci maçına çıktı.

AĞAOĞLU İKİNCİ KEZ YOK

Trabzonspor'da sezon başından itibaren takımın oynadığı maçları kaçırmayan Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin Krasnodar ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta da tribündeki yerini alamadı.

EKUBAN DÖNDÜ, MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trabzonspor'un Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi 11 Eylül'de antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından İtalya'ya giderek ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Caleb Ekuban, İtalya'da yaklaşık iki ay gördüğü tedavinin ardından Trabzon'a döndü. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da tribünden takip eden Ekuban'ın ilk etapta takımdan ayrı olarak koşulara başlayacağı ve kısa süre sonra da takımla çalışacağı öğrenildi.

TRİBÜNLERİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ DOLDU

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

KADINLAR TRİBÜNDE ÖRGÜ ÖRDÜ

AK Parti Trabzon Kadın Kolları'nca hazırlanan 'Örgümüzü aldık geldik, sana gönlümüzü verdik' projesi kapsamında 40 kadın Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçını tribünden izledi. Proje kapsamında tribünlerde yer alan kadınlar bir taraftan maçı izlerken bir taraftan da yöresel el sanatlarını işledi. Kadın taraftarlar ayrıca tribünde projenin isminin yer aldığı pankartı da açtı.

ATATÜRK UNUTULMADI

Trabzonspor-Alanyaspor maçı öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle, stadyumda Ulu Önder'in en sevdiği türkülerden biri olan 'Vardar Ovası' çalındı. Bu arada bordo-mavili futbolculular da seremoniye Atatürk'ün fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıkarken, Alanyasporlu futbolcular da sahaya kollarında Atatürk ve Türk bayrağı baskılı forma ile çıktı.



