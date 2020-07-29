Trabzonspor Alanyaspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'in 2 güçlü ekibi Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Finalde karşılaşan ekiplerden Trabzonspor, bu kupayı 8 kez kazandı ve dokuzuncu kez müzesine götürmek istiyor. Alanyaspor ise Türkiye Kupası finalinden zaferle ayrılarak tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği müsabaka saat 21.30'da başladı.







İLK 11'LER



Trabzonspor :Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth



Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

20. dakikada sağ kanatta topu alan Juanfran, ceza sahasına girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ çaprazdan pasında Sörloth, topu ceza sahası içinde göğsüyle kontrol etti. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü. Ardından Guilherme'nin şutunda top üstten auta gitti.

25. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sörloth'un soldan ortasında, altıpasın önünde topa ayak koyan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

35. dakikada Novak'ın soldan kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken topa önce Guilherme, sonra da Abdülkadir Ömür kafayla müdahale etti. Son olarak Sörloth'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR



Ziraat Türkiye Kupası final maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Badou Ndiaye'yi yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Guilherme'yi sahaya sürdü.

Bordo-mavili ekip maça Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme ve Sörloth ile başladı.

Alanyaspor'da 10 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre kadroda 10 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendikleri müsabakada yedek ağırlıklı bir kadro tercih eden Bulut, Trabzonspor ile oynadıkları kupa finalinde as oyunculara görev verdi.

Aytemiz Alanyaspor'un Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolculardan sadece Cisse, Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda bulundu.

Akdeniz ekibinin ilk 11'inde Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Junior Fernandes ve Cisse yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, kupa finali öncesi kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan final maçını statta izledi.

Bakan Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı buluşmada hatıra fotoğrafı da çekildi.

Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor vs Alanyaspor