Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Kupası finali ne zaman saat kaçta? İlk 11'ler...

Türkiye Kupası'nda final gününe geldik. Yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdıran Trabzonspor ile zorlu derbilerde Antalyaspor'u elemeyi başaran Alanyaspor, kupa için karşı karşıya geliyor. Trabzonspor bugüne kadar 14 kez final oynarken 8 kez kupayı kazandı. Alanyaspor ise ilk kez bir kupa finalinde yer alacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Trabzonspor Alanyaspor mücadelesi öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...



TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Da Costa, Novak, Ndiaye, Sosa- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Sörloth



Alanyaspor : Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un son 17 resmi maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Alanyaspor'un son 8 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan 8 maçın sadece 2'sini Trabzonspor kazanabildi. (2 beraberlik - 4 Alanyaspor galibiyeti)



İKİ TAKIMDA SON DURUM!



Koronavirüs arasından döndükten sonra önce Göztepe'yi, ardından da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek hem ligde hem de kupada "şampiyonluk" hedefi koyan Trabzonspor, sonrasında ligde üst üste yaptığı puan kayıpları sonrası Başakşehir'in zirveyi ele geçirmesine engel olamadı. Öne geçtiği maçlarda tam 30 puan kaybeden bordo-mavililerde Ünal Karaman'dan sonra Hüseyin Çimşir dönemi de sona erdi ve Türkiye Kupası finalinde takımın başında, son lig maçında olduğu gibi, bir kez daha Eddie Newton yer alacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi takımda önemli bir eksik yok. Hafif sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme de İstanbul kafilesinde yerini almıştı.

Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanan ve sezonu 5. sırada tamamlayan Alanyaspor, Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılmak için kupada zafere ulaşmak istiyor. TD Erol Bulut'un bu maçtan sonra resmen Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenirken, basın toplantısında bu durum kendisine sorulduğunda; "Büyük takımların beni veya herhangi bir oyuncumu kadrosunda görme isteği bizde baskı oluşturmuyor, aksine daha çok motive oluyoruz..." açıklamasında bulundu. Erol Bulut ile birlikte Anastasios Bakasetas, Papiss Demba Cisse, Fabrice N'Skala, Welinton ve Junior Fernandes'in gelecekleri bu final maçından sonra netlik kazanacak.



FIRTINA 15. KEZ...



Karadeniz ekibi ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başardı. Bugüne kadar 14 kez final oynayan bordo-mavili takım söz konusu maçlardan 8'ini kazanıp kupa mutluluğu yaşadı. Aytemiz Alanyaspor ile ilk kez bir kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.

Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor vs Alanyaspor