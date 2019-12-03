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03.12.2019 - 12:47 | | İHA

Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
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Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür'ün yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak katılmadı. Bordo-mavililer, Altay maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, bugün 14.30’da İzmir’e giderek Altay maçı için kampa girecek.

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