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27.06.2020 - 18:43 |

Trabzonspor - Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.

Trabzonspor - Ankaragücü (CANLI)
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Trabzonspor - Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ: 1-0

GOL: 3' Sörloth (Trabzospor)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

Trabzonspor - Ankaragücü (CANLI)

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