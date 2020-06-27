27.06.2020 - 18:43 |
Trabzonspor - Ankaragücü (CANLI)
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.
TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ: 1-0
GOL: 3' Sörloth (Trabzospor)
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill
Guilherme'nin En İyi Anları