Trabzonspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Trabzonspor Ankaragücü maçı için heyecan dorukta. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...



TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor Ankaragücü maçı bugün saat 21:00'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.



Ankaragücü: Friedrich, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues , Michalak, Orgill





