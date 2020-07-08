Trabzonspor-Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor 31. haftada Antalyaspor'u ağırlıyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler...

İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.



Antalyaspor : Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Ufuk, Nazım Sangare, Mukairu, Amilton, Blanco.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Ufuk Akyol, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluşturdu: 0-1

12. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

15. dakikada Sosa, kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

18. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kornere çeldi.

22. dakikada Ndiaye'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın şutunda, top yandan auta gitti.

33. dakikada Ndiaye ile ver-kaç yapan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden şutunda yerden seken top az farkla auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Sörloth'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bir penaltı daha kazandı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Sosa, topu kaleci Boffin'in sol üst köşesinden filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

Pereira ve Hosseini döndü

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Galatasaray maçına göre Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, sağ bekte Kamil Ahmet'in yerine kart cezasını tamamlayan Pereira'ya, stoperde ise kart cezalısı Da Costa'nın yerine Campi'ye görev verdi. Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile cezalı olan Da Costanın yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da kart cezaları nedeniyle MKE Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyen Majid Hosseini ile Galatasaray maçında yer almayan Joao Pereira Antalyaspor karşılaşmasıyla yeniden takıma döndü. Pereira ilk 11de şans bulurken, Hosseini 21 kişilik kadroda yer aldı.

Antalyaspor 21 kişilik kadroyu dolduramadı

Fraport TAV Antalyaspor sakat ve cezalı oyuncularının fazla olması nedeniyle Trabzonspor karşısına 16 kişilik kadroyla çıkabildi. Kırmızı-beyazlılarda cezalı Hakan Özmert ve Adis Jahovicin yanı sıra sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ersan Gülüm, Fredy, Bahadır Öztürk, Ndinga, Harun Alpsoy ve Ondrej Celustka ile ülkesinden dönemeyen Charles kadroda yer almadı.