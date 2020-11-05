Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Antalya'ya gitti! İşte maç kafilesi...
05.11.2020 - 21:59 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor, Antalya'ya gitti! İşte maç kafilesi...

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

ABONE OL

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Belek beldesinde kampa girecek Karadeniz ekibinin kafilesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen yer almadı.

Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına hafta içinde takımı hazırlayan Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacağı bildirildi.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Gaston Campi, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başakçıoğlu, Fousseni Diabete, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Benik Afobe, Djaniny Semedo, Anthony Nwakaeme."

Trabzonspor, Antalyaya gitti İşte maç kafilesi...

 

Selçuk İnan’dan 'şampiyonluk' açıklaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Saçma sapan bir gol yiyoruz"
    "Saçma sapan bir gol yiyoruz"
  2. "Kırmızı karta kadar..."
    "Kırmızı karta kadar..."
  3. "Hep beraber kötüydük"
    "Hep beraber kötüydük"
  4. Gaziantep'te anlamlı gol sevinci!
    Gaziantep'te anlamlı gol sevinci!
  5. Fenerbahçe Beko - Khimki: 83-71
    Fenerbahçe Beko - Khimki: 83-71



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha! Welinton kenara geldi...

Son dakika - Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha! Welinton kenara geldi...

Son dakika - Dzeko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - Dzeko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - İtalya eknik Direktörü Mancini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - İtalya eknik Direktörü Mancini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef açıklaması! "Ne yapsaydık, almasa mıydık?"

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef açıklaması! "Ne yapsaydık, almasa mıydık?"

Sıradaki Haber