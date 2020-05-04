Trabzonspor antrenmana çıktı! Sörloth gelişmesi...

Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulunun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolündeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine gelen Trabzonsporlu oyuncular, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbazın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar.

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