Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor antrenmana çıktı! Sörloth gelişmesi...
04.05.2020 - 20:56 |

Trabzonspor antrenmana çıktı! Sörloth gelişmesi...

Trabzonspor, 45 gün sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor antrenmana çıktı! Sörloth gelişmesi...

Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulunun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolündeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine gelen Trabzonsporlu oyuncular, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbazın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Büyük itiraf: 'Birçok oyuncu hasta'

Trabzonspor antrenmana çıktı Sörloth gelişmesi...

Alexander Sörloth Süper Lig'de Fırtına Gibi Esiyor

    Barcelona sahaya iniyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: Ligler başlıyorsa birileri bunun sorumluluğunu alacaktır

    Ünal Karaman: Ligler başlıyorsa birileri bunun sorumluluğunu alacaktır

    Almanya'da test başladı! 10 isim pozitif...

    Almanya'da test başladı! 10 isim pozitif...

    Premier Lig'ten sahte taraftar hamlesi

    Premier Lig'ten sahte taraftar hamlesi

    Karius'un ardından Boateng de Beşiktaş'tan ayrılıyor!

    Karius'un ardından Boateng de Beşiktaş'tan ayrılıyor!

    Sıradaki Haber