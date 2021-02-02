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02.02.2021 - 17:29 | | İSTANBUL, (DHA) -

Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a 4 maçtan men cezası

Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'ın, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir FK ile oynadıkları karşılaşmada "rakip takım mensubuna yönelik saldırısı" nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a 4 maçtan men cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan toplantıda şu kararlar alındı:

"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi MURAT YAMAN'ın, 27.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
2- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, 27.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaza 4 maçtan men cezası

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