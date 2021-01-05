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05.01.2021 - 15:57 |

Trabzonspor, Avcı ile çıkışını sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Trabzonspor, Avcı ile çıkışını sürdürmek istiyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor, Avcı ile çıkışını sürdürmek istiyor

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