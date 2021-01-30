Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi
30.01.2021 - 08:06 |

Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Yunus Mallı ve Bakasetas transferleri için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi
ABONE OL

Trabzonspor Yunus Mallı ve Anastasios Bakasetas transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Ayrı ayrı yapılan açıklamalarada her iki oyuncu için görüşmelerin başlandığı açıklandı. Transfer açıklaması sabaha karşı 04:00'te yapıldı.

Transferleri gerçekleşen her iki oyuncunun da 30 Ocak Cumartesi gün içinde resmi imza atması bekleniyor.

BAKASETAS İLK YARININ YILDIZLARINDAN

27 yaşındaki Anastasios Bakasetas Alanyaspor'da bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkarak 7 gol 2 asist üretti ve ilk yarının en çok göze batan isimlerinden biri olmuştu. Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.

YUNUS MALLI İLK KEZ ALMANYA DIŞINDA

28 yaşındaki Yunus Mallı, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi, Kassel, M'Gladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin formaları giydi. Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Yunus, 68 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.

Kassel doğumlu futbolcu, A Milli Takım formasını da 25 defa giydi ve 1 gol attı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da ayrılık depremi! Fatih Terim biletini kesti, Muslera...

Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallıyı KAPa bildirdi

Fenerbahçe - Başakşehir arasında İrfan Can pazarlığı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gece yarısı iki yıldız KAP'a bildirildi!
    Gece yarısı iki yıldız KAP'a bildirildi!
  2. DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!
    DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!
  3. Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu!
    Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu!
  4. Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor!
    Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor!
  5. Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun şartı!
    Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun şartı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EURO 2020 12 değil 4 ülke

EURO 2020 12 değil 4 ülke

Son dakika - Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri!

Son dakika - Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri!

Son dakika - Trabzonspor Bakasetas'ı bitirdi! Hedef Yunus Mallı...

Son dakika - Trabzonspor Bakasetas'ı bitirdi! Hedef Yunus Mallı...

Son dakika - Galatasaray kampanyada 5 milyona ulaştı

Son dakika - Galatasaray kampanyada 5 milyona ulaştı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet