Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Yunus Mallı ve Anastasios Bakasetas transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Ayrı ayrı yapılan açıklamalarada her iki oyuncu için görüşmelerin başlandığı açıklandı. Transfer açıklaması sabaha karşı 04:00'te yapıldı.

Transferleri gerçekleşen her iki oyuncunun da 30 Ocak Cumartesi gün içinde resmi imza atması bekleniyor.

BAKASETAS İLK YARININ YILDIZLARINDAN

27 yaşındaki Anastasios Bakasetas Alanyaspor'da bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkarak 7 gol 2 asist üretti ve ilk yarının en çok göze batan isimlerinden biri olmuştu. Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.

YUNUS MALLI İLK KEZ ALMANYA DIŞINDA

28 yaşındaki Yunus Mallı, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi, Kassel, M'Gladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin formaları giydi. Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Yunus, 68 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.

Kassel doğumlu futbolcu, A Milli Takım formasını da 25 defa giydi ve 1 gol attı.