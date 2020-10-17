Trabzonspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor-Başakşehir maçı için taraftarların gözü maç saatinde. Ligde geride kalan 4 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile hanesine 5 puan yazdırabilen bordo-mavililer, bu akşam sahasında 1 puanla ligin son sırasında yer alan Medipol Başakşehiri ağırlayacak. Trabzonspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Maç BeIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

KADRODE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Trabzonsporda Flavio kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Nwakaemenin durumları yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak.

Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Gaziantep FK maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Sakatlığının ardından kalede Ercenin yerine yeniden Uğurcanın forma giymesi beklenirken, ayrıca yeni transferler Vitor Hugo, Djaniny, Diabetenin yanı sıra Kamil Ahmetin de görev alabileceği öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Afobe, Diabate, Djaniny

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme*

CEZALI: Flavio

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Mert- Caiçara, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz, Giuliano, Crivelli (Ba)

SAKAT: Azubuike, Chadli

Trabzonspor, 10 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.