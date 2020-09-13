Trabzonspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 1. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Lig'de bugüne kadar gerçekleştirilen 94 karşılaşmada Beşiktaş 36 galibiyet alırken Trabzonspor ise 34 galibiyet aldı. Trabzonspor evinde oynadığı 45 maçta Beşiktaş'a 23-14 üstünlük sağladı. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor-Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 1. hafta maçında bu akşam Beşiktaş deplasmanda bordo-mavili takıma konuk olacak. Trabzonspor-Beşiktaş arasında geri kalan 47 yıllık rekabette Süper Lig'de oynanan 94 maçta Beşiktaş 36, Trabzonspor ise 34 galibiyet aldı. Evinde Beşiktaş'ı ağırladığı müsabakalarda rakibine üstünlük kuran Trabzonspor sahasında çıktığı 45 maçın 23'ünü kazandı. Beşiktaş ise deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı 14 maçtan galip ayrılabildi.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadeele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER...
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Campi, Hüseyin, Serkan, Abdülkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Güven