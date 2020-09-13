Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? TS BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Trabzonspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 1. haftasının en çarpıcı maçı olarak gösterilen zorlu derbi öncesi her iki takımdaki son durumu ve İlk 11'leri bir araya getirdik...



TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Trabzonspor: (Muhtemel) Uğurcan, Campi, Hüseyin, Serkan, Kamil Ahmet, Parmak, Flavio, Nwakaeme, Guilherme, Ömür, Ekuban



Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin







İKİ TAKIMDA SON DURUM



Tecrübeli sağ bek Joao Pereira, yeni transferlerden sol bek Marlon ve merkez orta saha Anders Trondsen'in sakatlık haberleriyle sarsılan Trabzonspor'a bir darbe de Alexander Sörloth'tan geldi! Norveçli golcü milli aradan sonra kente geri dönmedi ve bordo mavili ekip hakkında zabıt tutturdu... Savunmanın sağında Serkan Asan'ı, solunda ise Kamil Ahmet Çörekçi'yi izleyeceğiz. Sörloth'un yokluğunda hücum merkezinde Caleb Ekuban yer alacak. Sezon öncesi yaptığı son hazırlık maçında 4-3-3 düzeniyle takımı oynatan TD Eddie Newton, Sörloth olmadığı ve Ekuban'ı kanatta değil merkezde değerlendirmek zorunda kalacağı için 4-2-3-1'e dönüş yapabilir.

Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması sonrası sezonu PAOK ile Şampiyonlar Ligi eleme maçı oynayarak açan Beşiktaş, Yunanistan'daki yenilgi sonrası İstanbul'da özel bir turnuvaya katıldı. Sivasspor'a kaybedip Antalyaspor'u deviren siyah beyazlılar, hem turnuvada üçüncü oldu hem de Utku Yuvakuran'ın performansı TD Sergen Yalçın için "kaleci" transferini rafa kaldırttı. Trabzon yolculuğu öncesi yapılan son koronavirüs testinde pozitif bulguya rastlanan Sergen Yalçın ile birlikte, sakatlığı bulunan Georges-Kevin Nkoudou ve lisansı çıkartılmayan yeni transfer Francisco Montero kafilede yer almadı. Takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin olacak. Necip Uysal'ı sağ bekte, Ajdin Hasic'i sol açıkta görmeyi bekliyoruz. Orta üçlüde "Atiba, Oğuzhan & Mensah" izleyebiliriz.

Trabzonspor'un forma tanıtımı