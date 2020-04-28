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28.04.2020 - 09:24 |

Trabzonspor, Burak ve Ali için temaslara başladı

Bursasporlu Burak Kapacak’ın transferinde önemli mesafe kat eden Trabzonspor, yine aynı kulüpten Ali Akman için de temaslara başladı.

Trabzonspor, Burak ve Ali için temaslara başladı

Süper Lig'in altyapıya en çok önem veren kulüplerinden Trabzonspor, geleceğini de bu çerçevede şekillendiriyor... Bordo-mavililer, son olarak Bursaspor'un yıldız adayları Burak Kapacak ve Ali Akman'a kanca attı.

Fırtına'nın 20 yaşındaki Burak'ın transferinde mesafe kat ettiği, 18 yaşındaki Ali için de girişimlere başladığı belirtildi.

Sağ kanatta görev yapan Burak, 18 maçta 7 asistlik performans sergiledi. Forvet oynayan Ali ise bu sezon 19 maçta 4 gol, 1 asist üretti.

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