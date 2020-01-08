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08.01.2020 - 13:47 |

Trabzonspor - Bursaspor: 0-0

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Antalya kampında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor - Bursaspor: 0-0
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Takımlar ikinci yarı hazırlıklarını yaptıkları maçlarla sürdürüyor. Bu hazırlıklar doğrultusunda Trabzonspor, Antalya kampında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

İki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor da yeni transfer Badou Ndiaye de maça ilk 11'de başladı.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Majid, Ivanildo, Rahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Kamil Ahmet, Fırat, Ekuban

BURSASPOR: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov

Trabzonspor - Bursaspor: 0-0

 

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