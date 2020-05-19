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19.05.2020 - 22:42 | |   TRABZON (AA) -

Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
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Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

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