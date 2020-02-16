Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Saat 16.00'da başlayan bu kritik maçı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor 4. dakikada Sörloth ile öne geçti: 1-0

Ataklarını sürdüren bordo mavili ekibin ikinci golü Caner Osmanpaşa'dan(KK) geldi: 2-0

Sivasspor 90+3'te Yatabare ile skoru belirledi: 2-1

Bu sonuçla Trabzonspor maç eksiği olmasına rağmen Süper Lig'de 44 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Haftaya lider giren Sivasspor ise 42 puanla 22. hafta sonunda 3. sırada kendine yer buldu.

Stat: Medical Park

Hakemler: Cüney Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa (Dk. 88 Hüseyin Türkmen), Obi Mikel, Guilherme (Dk. 69 Doğan Erdoğan), Ndiaye, Nwakaeme (Dk. 34 Abdulkadir Parmak), Sörloth

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa (Dk. 49 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi (Dk. 33 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Ziya Erdal (Dk. 63 Claudemir), Yatabare

Goller: Dk. 4 Sörloth, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 90 3 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Goiano (Demir Grup Sivasspor) Dk. 83 Doğan Erdoğan, Dk. 90 Obi Mikel (Trabzonspor)

Hosseini'nin yerine Da Costa

Trabzonspor: Müsabaka öncesi ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini’nin yerine takımımızda Manuel Da Costa ilk 11’de görev yapacaktır.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Ndiaye'nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Sosa kullandığı faulde kale sahası içine gönderdi. Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

43. dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-0

46. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, Novak'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

54. dakikada Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdulkadir Parmak'ın yerden sert şutunda, top az farkla auta gitti.

62. dakika Fernando'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

67. dakikada Claudemir'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol tarafına gelen topu çıkardı.

77. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çarpazından etkili vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

79. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sörloth'un sert şutunda, kaleci Samassa tehlikeyi önledi.

87. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa güçlükle topu üstten kornere gönderdi.

90 3. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Yasin Öztekin'in pasında, ceza alanı içinde Yatabare, dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.