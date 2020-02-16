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16.02.2020 - 14:52 |

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor(CANLI)

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor(CANLI)

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan bu kritik maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Bir maç eksiğiyle 41 puanla 3. sırada Trabzonspor bu maçı kazandığı takdirde 9 yıl sonra Süper Lig'de bir haftayı lider kapatacak.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise galip gelmesi durumunda 45 puana yükselip liderliğini sürdürecek.

TRABZONSPOR-SİVASSPOR: 2-0(İLK YARI SONUCU)

GOL! 4'Sörloth, 43'Caner(KK)

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Hosseini'nin yerine Da Costa

Trabzonspor: Müsabaka öncesi ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini’nin yerine takımımızda Manuel Da Costa ilk 11’de görev yapacaktır.

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor(CANLI)

 

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