Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor(CANLI)
Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan bu kritik maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
Bir maç eksiğiyle 41 puanla 3. sırada Trabzonspor bu maçı kazandığı takdirde 9 yıl sonra Süper Lig'de bir haftayı lider kapatacak.
Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise galip gelmesi durumunda 45 puana yükselip liderliğini sürdürecek.
TRABZONSPOR-SİVASSPOR: 2-0(İLK YARI SONUCU)
GOL! 4'Sörloth, 43'Caner(KK)
İŞTE İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare
Hosseini'nin yerine Da Costa
Trabzonspor: Müsabaka öncesi ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini’nin yerine takımımızda Manuel Da Costa ilk 11’de görev yapacaktır.