Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
03.02.2021 - 21:43 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
ABONE OL

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Bordo-mavililer, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Trabzonspor, yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakada Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sergen Yalçın: "Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hazard 6. kez sakatlandı
    Hazard 6. kez sakatlandı
  2. 'Bu sistem, bu adamlarla yürümüyor'
    'Bu sistem, bu adamlarla yürümüyor'
  3. CANLI| Bordeaux - Lille
    CANLI| Bordeaux - Lille
  4. İsmail Kartal: Üzgünüz
    İsmail Kartal: Üzgünüz
  5. Sergen Yalçın isyan etti! 'Öldü zannedersin'
    Sergen Yalçın isyan etti! 'Öldü zannedersin'
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Bilecik'te

Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Bilecik'te

VakıfBank'a Avrupa'da yan bakılmıyor

VakıfBank'a Avrupa'da yan bakılmıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet