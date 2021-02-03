03.02.2021 - 21:43 | | TRABZON (AA) -
Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.
Bordo-mavililer, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Trabzonspor, yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakada Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.