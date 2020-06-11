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11.06.2020 - 11:44 | | İHA

Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor

Süper Lig lideri Trabzonspor, deplasmanda 9 maçtır kaybetmiyor. Bordo-mavililer son 9 dış saha maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak bu anlamda lider durumda bulunuyor.

Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor
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Korona virüs sonrası Süper Lig'de ilk maçını deplasmanda Göztepe'ye karşı oynayacak olan Trabzonspor, zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında moral bulmak istiyor. Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak.

Deplasmanda ilk sırada

Yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra yeşil sahalara dönecek olan Karadeniz ekibi deplasman maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer rakip sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, rakip sahalarda topladığı 23 puanla bu anlamda ilk sırada yer aldı.

Üst üste üç deplasman

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, liderlik yarışını yakından ilgilendiren iki zorlu deplasman maçını üst üste oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak 12 Haziran Cuma günü Göztepe'yle, ardından da 22 Haziran Pazartesi günü ise Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde üst üste 2 deplasman maçına çıkacak olan Karadeniz ekibi, bu 2 maçın arasında, 16 Haziran Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yine deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 5 gün arayla oynayacağı üç maçtan galibiyetler alarak hem Süper Lig'de hemde Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

Sörloth deplasmanı seviyor

Trabzonspor’un 19 golle en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth, gol krallığı yarışındaki iddiasını da sürdürüyor. Bordo-mavililerin gol yollarındaki en önemli silahı olan Norveçli oyuncu Süper Lig'deki 4 maçlık sessizliğini bozmak istiyor. Deplasmanda çıktığı 12 maçta 8 kez rakip kaleleri havalandıran Norveçli oyuncu en son Beşiktaş deplasmanında 2 gole imza atarak takımın 1 puanla dönmesini sağlamıştı.

Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor

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