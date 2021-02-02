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02.02.2021 - 09:27 | | Fanatik

Trabzonspor Efecan Karaca transferinde Alanyaspor ile anlaşamadı

Trabzonspor Yönetimi, Abdullah hocanın “Gelirse iyi olur” dediği Efecan Karaca için son ana kadar bastırdı ancak Alanyaspor’un inadı kırılmadı. 1.5 milyon Euro’nun yanı sıra 21 yaşındaki Yusuf Sarı’yı isteyen Güney ekibi ile uzlaşma sağlanmazken, bu transfer sezon sonuna kaldı.

Trabzonspor Efecan Karaca transferinde Alanyaspor ile anlaşamadı
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Transferin son günlerini oldukça haraketli geçiren Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı’nın ardından Efecan Karaca’yı da almaya çalıştı ama olmadı. Alanyaspor ile gün boyunca görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavili yönetim, şartları zorlamasına rağmen, Güney ekibi kaptanını bırakmadı. 31 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro’nun yanı sıra Trabzonspor’un genç yeteneği Yusuf Sarı’yı isteyen Alanyaspor’la uzlaşma sağlanamadı. Trabzonspor cephesi, geleceği çok parlak gözüken Yusuf’u vermeye karşı çıktı. Abdullah Avcı’nın, “Gelirse iyi olur” dediği Efecan’ın transferi sezon sonuna yani yaz dönemine kaldı.

Efecan kolaylık istedi ama...

Alanyaspor’un dünkü antrenmanına katılmayan ve yönetimle bizzat görüşüp transferinde kolaylık isteyen Efecan Karaca ile sezon biter bitmez tekrar masaya oturulacak. Alanya’daki misyonunu tamamladığını düşünen ve net şekilde Trabzonspor’a gitmeyi hedeflediğini belirten tecrübeli oyuncunun sözleşmesi, 2022’de bitiyor.

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Trabzonspor Efecan Karaca transferinde Alanyaspor ile anlaşamadı

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