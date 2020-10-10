Trabzonspor, Erzurumspor karşısında!

Lige verilen milli aradan faydalanan Trabzonspor, Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurum ile bugün bir hazırlık maçı oynayacak.

Bordo-mavililer açısından bu karşılaşma, yenileri görebilme açısından bir test maçı olacak. Karadeniz ekibine katılan ve şans bulamayan Diabate, Vitor Hugo ve Djaniny gibi isimler bu karşılaşmada kendilerini gösterme fırsatı bulacak.

Gençler de görücüye çıkacak. Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.

Karşılaşmanın son hazırlıklarını dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanla tamamlayan Karadeniz ekibi, daha sonra karayoluyla Erzurum’a geçti.