Trabzonspor - Fenerbahçe (CANLI)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Saat 20:30'da başlayan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE: 2-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

GOL: Sörloth 46' , Novak 66'

Henüz 7. dakikada Fenerbahçe'de Falette sakatlandı ve sedyeyle kenara geldi. Falette maça devam edemeyince Tolgay yerine oyuna dahil oldu.

Maçın ikinci yarısının ilk dakikasında Jailson'un hatasını değerlendirip topu kapan Sörloth takımını 1-0 öne geçirdi.

51. dakikada Trabzonspor'un Nwakaeme ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER



Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth



Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Ekici, Kruse, Muriqi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.

10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.

39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

45 2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Durdurulamayan adam

Trabzonspor'un durdurulamayan golcüsü Alexander Sörloth, yine klasını konuşturdu. Norveçli yıldız, ligde olduğu gibi kupada da gollerine devam etti.

23 yaşındaki forvet, bu sezon 36. resmi maçında 25. kez ağları havalandırdı. Kupada da 4. kez sevinen Sörloth, ligde yine Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye gol atmıştı.

Golcü oyuncu ağları havalandırdıktan sonra tribünlerle ve takım arkadaşlarıyla unutulmaz bir kutlama yaptı.

'Ersun istifa' sesleri

Trabzonspor taraftarları, ikinci yarıda gollerin gelmesinden sonra uzun süre 'Ersun istifa' diye bağırdı. İkinci golü atan Novak'ın sevincinin ardından tribünler Ersun Yanal'ın istifa etmesine göndermede bulundu.

Novak yine attı

Fenerbahçe'ye karşı golleriyle dikkat çeken Filip Novak yine affetmedi. Tecrübeli sol bek, ligde Medical Park Stadı'nda hem geçen sezon hem de bu sezon attığı gollerle öne çıkmıştı.

Novak, son olarak kupada yine kendi sahalarında sarı-lacivertli takıma karşı golünü attı.

Sörloth kabusu

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Sörloth'la ikili mücadelelerde zorluk yaşadı. Norveçli forvet maçın başından itibaren özellikle duran toplarda direkt olarak kaleci Altay'la temaslar kurdu.

Genç eldiven de maçın başından itibaren bu durumla alakalı şikayetçi oldu.

Ndiaye devam edemedi

Bordo-mavililerde Badou Ndiaye riske girmedi, oyundan çıkmak istedi. 38. dakikada top oyundayken bir anda kendini yere bırakan deneyimli futbolcu, sağlık ekibiyle konuştuktan sonra çıkmak istediğini iletti.

Bunun üzerine de Trabzonspor'da sekerek kenara gelen Ndiaye yerine Guilherme girdi.

Ersun Yanal'la son kez

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla beraber resmen bitti. Antalyaspor maçı sonrası ayrılma kararı alan Yanal, sarı-lacivertlilerin başında son kez bir mücadelede yer aldı.

İkinci döneminde istenilen başarıları sağlayamayan tecrübeli teknik adam; ligin bitimine 10 hafta kala görevine veda etti. Ersun Yanal, ilk döneminde nisan ayında şampiyon olduğu Fenerbahçe'yi ikinci döneminde henüz mart ayında ligde 7. sırada bıraktı.

58 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 53 resmi maça çıkarken 27 galibiyet, 13 beraberlik 13 de yenilgi yaşadı.

Kadın taraftarlara jest

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi ağırladığı maç öncesinde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadın taraftarlara güzel bir jestte bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Fenerbahçe karşılaşmasına gelen kadın taraftarları karşıladı ve onlara forma hediye etti.

Kadın taraftarlar Passolig'in locasından mücadeleyi seyretti.

Yanal: 'Ricada bulunuldu'

Fenerbahçe'nin başında son kez bir maça çıkan teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli yönetimle yaptıkları görüşme sonrası sahada yer alacağını açıkladı.

Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Yanal, "Bir istişare sonucu buradayım. Daha sonradan süre gelen bir süreç sonucunda bu kararı aldık ama takımın maçı çok yakın olduğu için böyle bir ricada bulunuldu. Dirar, Hasan Ali ve Serdar'ın problemleri devam ediyor.

Bu tip maçlar 2 ayaklı maçlar biliyorsunuz, bu maçın sonucu hiçbir zaman 2. maça yansımaz. O maç için de ben başarılar dilemek durumundayım" dedi.

Ahmet Ağaoğlu'nun duası

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kritik mücadeleyi protokol tribünden takip etti. Bir hayli heyecanlı olduğu görülen Ağaoğlu'nun santra esnasında dua ettiği görüldü.

Ordumuza destek

İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimiz ve devam eden Bahar Kalkanı Harekatı için Trabzonspor'dan destek videosu yayınlandı.

Karşılaşma öncesinde stat ekranlarından özel bir video yayınlandı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganıyla beraber askerlerimizin yer aldığı görüntüler taraftarlara sunuldu.

Ordumuza bir kez daha destek verildi. Ayrıca tribünler hep birlikte; "Vatan Sana Canım Feda" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları yaptı.

Tamamen dolmadı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünlerde sürpriz bir durum dikkat çekti. Her zaman Fenerbahçe maçlarına büyük önem veren bordo-mavili taraftarlar, kupa mücadelesinde stadı tamamen doldurmadı.

Maçın başladığı ana kadar tüm biletlerin satılmadığı belirtildi. Ayrıca geçmiş maçlara oranla şehir dışından gelen Trabzonsporluların sayısının da bir hayli az olduğu bildirildi. Maçın başlama anına kadar da statta sessizlik hakimdi.

Ayrıca İdlib'de devam eden operasyonlar ve yakın bir zamanda kaybettiğimiz askerlerimiz nedeniyle müzik yayını da yapılmadı.

'Şampiyonluk çok uzak değil'

Maç öncesinde statta takım beklenirken kale arkası tribünde özel bir bayrak açıldı. 'Şampiyonluk çok uzak değil' yazılı bayrak ve denizde ilerleyen bir korsan gemisi şekli gözlerden kaçmadı.

Samimi görüntüler

Fenerbahçe ile son kez sahaya çıkan Ersun Yanal, hem Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimir hem de bordo-mavili takımdan bazı isimlerle samimi görüntüler oluşturdu.

Maç öncesinde ilk olarak Hüseyin Çimşir'le bir araya gelen Yanal, bir süre sohbet etti. Daha sonra Trabzonspor'dan eski öğrencileri Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'la konuşan tecrübeli teknik adam keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kruse'den motivasyon konuşma

Santra öncesinde Fenerbahçe'de futbolcuların bir araya gelerek toplu konuşma yaptıkları görüldü. Burada Max Kruse'nin sözü alarak tüm arkadaşlarını motive etmeye çalışması gözlerden kaçmadı.

Yoğun güvenlik

Trabzon emniyeti Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Medical Park Stadı'na giden otobanda karşılıklı polisler nöbet bekledi.

Şehir içerisinden stada gidene kadar tüm güzergahlarda güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stat içerisinde de 3 farklı arama noktası yer aldı. Taraftarlar stada bu arama noktalarından kontrol edilerek girdi. En ufak bir aksiliğin yaşanmaması adına önlemler alındı.

Fenerbahçe takım otobüsü gelirken de polis ve emniyet birimleri an be an takip etti.

Nürnberg'den Frey sürprizi

Sezon başında Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve Almanya'nın Nürnberg takımına kiraladığı Michael Frey'le alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu yıl Almanya'da Nürnberg tarafından beğeni toplayan Frey için bonservisini alma girişiminin olacağı vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Fenerbahçe ile görüşmeleri gerektiğini anca İsviçreli golcüyü birçok kulübün takip ettiğini bildirdi.

Frey de Nürnberg'de mutlu olduğunu belirtip, gelerek doğru bir karar verdiğini söyledi. Frey, bu sezon Nürnberg'de 21 maçta 5 gol kaydetti.

Ali Koç takımla geldi

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Trabzonspor deplasmanına bu kez takımla geldi. Ligdeki maçta yönetici arkadaşlarıyla gelen Koç, bazı taraftarların sözlü saldırısına maruz kalmıştı.

Bu sefer yoğun bir güvenlik önlemi altında gelen Ali Koç, takım otobüsyle aynı anda stada giriş yapıp, futbolcularla beraber içeri girdi.

Bu sırada herhangi bir sorun yaşanmadı.

Jailson-Falette savunması

Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki son maçında Trabzonspor karşısında Jailson-Falette ikilisini savunmada beraber oynattı.

Sürpriz bir karar alan Yanal, Serdar Aziz'i kullanmadı. Orta sahada Gustavo-Ozan ikilisi yer alırken, Tolga Ciğerci de 11'e döndü. Aynı şekilde cezası biten Deniz Türüç de maç kadrosunda sol bek olarak kendine yer buldu.

Uğurcan yerine Erce

Trabzonspor'da kupadaki Fenerbahçe maçı öncesi ideal 11'ini korudu. Ancak kalede Uğurcan Çakır yerine Erce şans buldu.

Bu sez kupa maçlarında genellikler Erce kullanıldığı için de aynı tercih devam etti. Bordo-mavili takımda Sörloth, Nwakaeme, Ekuban, Sosa ve Nidaye yine sahada yer aldı.

Cezalı Mikel'in yerine ise Abdulkadir Parmak oynadı.

Türk bayraklarıyla geldiler

Fenerbahçe takımı maç öncesi ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı. İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimizin anısına Türk bayrağıyla sahaya gelen sarı-lacivertliler, dikkat çekti.

Ev sahibi Trabzonspor da aynı şekilde Türk bayraklı tişörtler giyerek ısınmaya çıktı.