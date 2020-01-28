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28.01.2020 - 15:13 | | AA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile Elazığ'daki deprem bölgesine giden Uğurcan Çakır katılmadı.

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ise devre arasında yapılan Antalya kampının ardından ilk kez takımla çalışmalarda yer aldı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 30 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

 

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