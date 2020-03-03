Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth



Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi



İKİ TAKIMDA SON DURUM



Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle farklı bir galibiyet elde eden Trabzonspor, Süper Lig'deki son 8 maçından 25 puan çıkartıp zirve inadını sürdürdü. Bordo mavililerde Daniel Sturridge ile yollar ayrıldı, John Obi Mikel cezalı. 184 günlük aranın ardından Rizespor maçıyla sahalara dönen Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yerini alacak. Sakatlıkları devam eden Majid Hosseini ile Yusuf Sarı'nın oynaması beklenmiyor, Joao Pereira ise maç saati netleşecek.

Antalyaspor deplasmanında 1 puanı son anda kurtaran Fenerbahçe ise Süper Lig'deki 3 puan hasretini 5 maça çıkardı. Sarı lacivertlilerde TD Ersun Yanal'ın istifa ettiği ama bu maçta takımın başında olacağı açıklandı. Tecrübeli teknik adam Trabzonspor mücadelesi sonrası takıma veda edecek. Sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu deplasman kafilesinde yer almadı.