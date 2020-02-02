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02.02.2020 - 07:00 |

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar

Trabzonspor’un 2-1 kazandığı mücadelede Ali Palabıyık’ın kararları tartışıldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar

Trabzonspor’un 2-1 kazandığı mücadelede Ali Palabıyık’ın kararları tartışıldı. İlk olarak 32. dakikada Sörloth’un kafa vuruşunun auta gitmesine karşın korner verilmesi ve devam eden pozisyonda Novak’ın golü bulması tepki topladı.
Fenerbahçe cephesi yenilen golün hatalı olduğunu belirtti. Daha sonra maçın uzatma anlarında Kruse ile kaleci Uğurcan’ın hava topu mücadelesinde Muriç tamamladı ve golü buldu. Ancak hakem Ali Palabıyık bu sefer kaleci Uğurcan’a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal kararı verdi.
Benzer şekilde uzatma anlarında Gustavo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş Trabzonspor’un ceza sahası içinde elle oynadığına dair itirazlar oldu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar

Gustavo'nun aşırtma golü

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