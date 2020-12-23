Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon, ikinci grupta yer alan oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5’e 2 çalışmaları ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Kavrazlı antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.