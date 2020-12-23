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23.12.2020 - 14:32 | | Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)-

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon, ikinci grupta yer alan oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5’e 2 çalışmaları ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Kavrazlı antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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