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02.07.2020 - 21:16 | | AA

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.

 Antrenmanda oyuncuların, pas çalışmasının ardından taktik antrenman gerçekleştirdiği belirtildi. 

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrı koşu yaptıkları öğrenildi. 

Trabzonspor, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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