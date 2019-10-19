Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-1

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Medical Park Stadında oynanan maçı Trabzonspor 4-1 kazandı.

Fırtına'da golleri 9. dakikada Sturridge, 14. dakikada Sörloth 76. dakikada Sosa ve 81. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Gaziantep FK'da tek golü 54. dakikada Jefferson attı.

Öte yandan 84. dakikada kırmızı kart gören Kayode Gazinatep FK'yı 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla 15 puana ulaşan Trabzonspor, 14 puanlı Alanyaspor'u geçerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Gaziantep FK ise 11 puanla 8. sırada yer aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Yusuf Sarı), Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Ahmet Canbaz), Sosa, Nwakeme, Sörloth, Sturridge (Dk. 64 Doğan Erdoğan)

Gaziantep FK: Lontigkin, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 69 Pawlowski), Djilobodji, Jefferson, Chibsah, Diarra, Kayode, Twumasi (Dk. 85 Kenan Özer)

Goller: Dk. 9 Sturridge, Dk. 14 Sörloth, Dk. 76 Sosa, Dk. 81 Doğan Erdoğan (Trabzonspor), Dk. 53 Jefferson (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 84 Kayode (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 60 Hüseyin Çimşir (yardımcı antrenör) (Trabzonspor), Dk. 60 Marius Sumudica (teknik direktör), Dk. 84 Diarra (Gaziantep FK)

Maçtan notlar

9. dakikada Sosa'nın uzun pasını alarak sağ kanattan ceza sahasına yönelen Sörloth'un, çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Sturridge, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 1-0

14. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sturridge'in savunmanın arkasına attığı pası alan Sörloth, kaleci Lontigkin'i geçerek topu boş kaleye yuvarladı: 2-0

28. dakikada rakip sahada atak geliştiren Gaziantep FK'da topla buluşan Jefferson'un, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.

39. dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Twumasi'nin ortasında Jefferson'un kafa vuruşu sonrası top direkten döndü. Dönen topa vuran Djilobodji'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.

42. dakikada Twumasi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu direk dibinden kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

53. dakikada Kayode'nin sol çaprazdan ortasında defanstan seken topa düzgün bir vuruş yapan Jefferson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

57. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutu defanstan döndü. Topu takip eden Sturridge'nin şutunu kaleci Lontigkin çeldi.

76. dakikada ceza sahası içerisinden dönen topu kontrol eden Sosa, yaklaşık 30 metrelik mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Lontigkin'in solundan fileleri gitti: 3-1

81. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içerisinde gelişen atakta Nwakaeme'nin pasında topu sert ve düzgün bir vuruşla kaleye gönderen Doğan Erdoğan, takımının dördüncü golünü atan isim oldu: 4-1

84. dakikada Kayode ile Yusuf Sarı'nın mücadelesi sonrası hakem Özgür Yankaya, VAR incelemesine giderek Kayode'ye kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo-mavililer, aldığı galibiyet ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

KARAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11’inden farklı olarak Gaziantep FK karşısında tek değişikliğe gitti. Karaman, hafta içi antrenmanda sakatlanan ve takımdan ayrı olarak çalışan Mikel’in yerine Sturridge'ye ilk 11’de şans tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban’ın yanı sıra tedavisi devam eden Mikel kadroda yer almadı.

YUSUF İLE FERNANDES TAKIMA DÖNDÜ

Trabzonspor’da en son 1 Eylül’de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen Yusuf Sarı, geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası 48 gün sonra ilk kez Gaziantep FK maçıyla kadroda kendine yer buldu. 15 Eylül’de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes ise 34 gün aradan sonra Gaziantep FK maçının kadrosunda yer aldı.

NOVAK '61' DEDİ

Trabzonspor’un Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, Gaziantep FK maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile 61’inci maçına çıkarak ‘plaka’ dedi. Bu maç öncesi Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 60 resmi maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

KAMİL AHMET BU KEZ ORTA SAHADA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında sağ açıkta oynattığı ve asıl mevkisi sağ bek olan Kamil Ahmet Çörekçi’yi, Gaziantep FK maçında Mikel’in yokluğunda orta sahanın göbeğinde görevlendirdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Gaziantep FK maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli kısmını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi alkışlarla futbolculara moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdi.

BARIŞ PINARI HAREKATI’NA DESTEK

Trabzonspor Kulübü tarafından Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesi tribünlere Türk bayrağı dağıtıldı. Barış Pınarı Harekatı’na destek için yapılan organizasyon sırasında bordo-mavili taraftarlar da, Türk ordusuna destek vererek tezahüratlarda bulundu.

TRABZONSPOR SAHAYA ATATÜRK TİŞÖRTLERİ İLE ÇIKTI

Bu arada, Trabzonspor, ısınmaya Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraf ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Ayrıca maç öncesi de stat hoparlörlerinden 10’uncu Yıl Marşı çalarken, taraftarlar da ellerindeki Türk bayrakları ile marşa eşlik etti.

ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Medical Park Stadı’na gelerek Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasını tribünden takip etti.