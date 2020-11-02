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02.11.2020 - 12:46 | | Gökmen Şahin TRABZON (İHA) -

Trabzonspor geçtiğimiz sezonu mumla arıyor

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada düşme hattında yer alan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu mumla arıyor. Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan bordo-mavililer yeniden çıkışa geçebilmek için yeni teknik direktörünü bekliyor.

Trabzonspor geçtiğimiz sezonu mumla arıyor
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Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer 5 puanla düşme hattında yer alıyor. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 12 puanla 3. sırada yer almıştı. 2019-2020 sezonunun 7 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Eddie Newton ile yollarını ayırırken çıkışa geçebilmek için yeni teknik direktörünü bekliyor.

Teknik Direktör Eddie Newton'nun görevine son veren Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına Profesyonel Futbol ve Scout Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde başlarken, bir taraftan ise takımın başına getirmeyi planladığı isim üzerinde duruyor. Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için gündeme bir çok isim geldi. Abdullah Avcı, Tamer Tuna ve Mustafa Reşit Akçay isimleri ön planda yer alıyor.

Sürecin Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçına kadar uzaması halinde ise Profesyonel Futbol ve Scout Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu formülü masada yer alıyor. Transfer edilen oyuncuları yakından tanıyan İhsan Gündüz Derelioğlu'nun teknik direktörlük deneyimi de bulunuyor. 59 yaşındaki teknik adam bordo-mavili kulübün sıkıntılı süreçlerinde görev aldı.

Trabzonspor geçtiğimiz sezonu mumla arıyor

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