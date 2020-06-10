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HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Göztepe maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
10.06.2020 - 00:29 | | AA

Trabzonspor, Göztepe maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü

Trabzonspor, GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

Trabzonspor, Göztepe maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda 12 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â 

Bordo-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Bordo-mavililer, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.

Trabzonspor, GÃ¶ztepe maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

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