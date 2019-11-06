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06.11.2019 - 09:41 |

Trabzonspor-Göztepe maçı için kural hatası itirazı

Trabzonspor, 1-0 kaybedilen Göztepe maçı için TFF'ye başvurdu. 90 dakikayı mercek altına alan bordo-mavililer, Jerome'un golü öncesi hakemin topla temasının rakip takıma avantaj sağladığı görüşünde.

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Trabzonspor'un evinde 1-0 kaybettiği ve hakem hatalarının damga vurduğu Göztepe maçının yankıları sürüyor. Karşılaşmayı detaylı bir şekilde analiz eden bordo-mavililer, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural hatası başvurusunda bulundu.

Fırtına, Jerome'un attığı golün hazırlandığı pozisyonda Soner'in orta sahada Mossoro'ya verdiği pas öncesi hakem Fırat Aydınus'un topa temas ettiği ve rakibe avantaj sağladığı görüşünü savunuyor. Bunun kural hatası olduğunu belirten bordo- mavililer, TFF'ye gitti. Kural gereği topun hakeme çarpması ve akabinde tehlikeli atak başlaması durumunda oyunun durdurulması ve hakem atışı yapılması gerekiyor.

Öte yandan Trabzonspor, Jose Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili olarak hakem Fırat Aydınus ile VAR hakemi Koray Gençerler'in TFF tarafından cezalandırılmasını talep etti.

Trabzonspor-Göztepe maçı için kural hatası itirazı

Trabzonspor-Göztepe maçı için kural hatası itirazı

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