Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? İşte maç kadrosu

Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray yenilgisi sonrası Karagümrük ile zafer kazanan Trabzonspor, Göztepe maçında da aynı performansla sahada olmayı hedefliyor. Göztepe ise son maçlarda galibiyeti çok nadir yaşadı. Son olarak Sivas karşısında 1-0'lık sayı yakalamıştı. Trabzonspor Göztepe maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk futbolunun iki büyük takımı Trabzonspor ile Göztepe 6 Ocak 2021 Çarşamba günü nefes kesen mücadele yaşayacaklar. Maç saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bordo-mavililerin ev sahipliğinde galibiyet savaşı verecek olan Göztepe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. İki takımın heyecanlı oyununu ise canlı olarak şifreli Bein Sports 1 kanalından takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna, Mossoro, Halil Akbunar, Tripic, Ndiaye