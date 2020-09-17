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HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor Haberleri | Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
17.09.2020 - 13:50 | | AA

Trabzonspor Haberleri | Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri | Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başladığı, Pereira ile Hosseini'nin ise koşu yaptıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Denizli'ye gidecek.

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Trabzonspor Haberleri | Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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